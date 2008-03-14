美國金融行業職場正在迎來寒冬

最近，我一位做金融的朋友微信我，她的一位學妹是哥倫比亞大學統計系的碩士，而本科則畢業於另一所美國東北部的長青藤大學，問我有沒有工作可以介紹。

“你知道 ，現在金融工作不好找。到處都在緊縮預算。我們銀行最近各組都在整合。你這邊有什麼工作可以介紹的嗎？”我朋友問。

我的確沒有什麼可以介紹的，金融行業不景氣也不是一天兩天了。順便聊起來，我偶爾提到，我的一個朋友在一家市場公司做媒體購買的主管。他們在招一個初級水平的媒體計劃師，年薪大概4萬美元。沒想到，朋友立刻回信了，說太好了，她就想幹這個。簡曆立刻就送到我郵箱。我好奇地看了一下。她先是在某大型銀行實習當分析師，然後正式工作就是在一家市場公司做最簡單的訂單設置和下載Excel報告。我當即把她的簡曆轉發給我朋友，第二天面試，當天就聘用她了。

我當然可以理解這位市場主管朋友的心情。當他拿到那份簡曆的時候，恐怕心裏會和我一樣“一抖”。這樣的學曆，以前的主要去向是金融、高科技公司，也有去市場分析、醫藥、保險公司等。怎麼都輪不到我這個做媒體購買的朋友來選。所以，當初我這位做媒體購買的朋友讓我推薦人的時候，我第一反應就是，我才不會真去問，然後在我的朋友圈裏“自取其辱”呢。

說起來，兩年前的時候我還真“傻呵呵”地幹過這樣的事情。當時是一家高科技公司招聘數據分析師，工資開得和銀行差不多。一位投行的朋友剛被“裁”了，我就向他推薦了這個工作。他當時毫不猶豫地拒絕了：“雖然現在工資差不多，但我認為銀行工資上升的潛力更大。”

他後來的確又找到了一份銀行的工作。不過工資上漲空間我倒真的不知道。

我曾經多次寫美國就業的文章了。美國人的工作節奏相對較慢。一般來說，夏天的時候大家都度假去了，就算公司想招聘，找齊面試的人都不容易。到了9月份，就是招聘的高峰了。但是今年秋季，銀行投資部門的招聘持續了夏季的清淡。

“其實，我們手頭的活是增多了。因為美國金融監管部門要求越來越多，需要提供的材料也越來越多。但是，嚴厲的監管讓銀行利潤下降，所以銀行內部就在進行不斷的合並、整合，減少開支，前幾年招聘的、收入較高的人就不斷地被裁員，然後等級較低的剛畢業的大學生被招進來。”一位大型銀行的朋友告訴我。

我這位朋友是一個小部門的主管，手下有三個人。他提到另外一個部門有一位頭發花白的合同工（就是銀行不負責醫療保險等福利的臨時工），那位老兄大約7年前下崗時就是銀行IT部門的執行主管（Executive Director）了。在市場上找同一等級的工作五年一直未果，現在終於淡定地接受這種合同工的工作了。

的確啊，銀行減員已經成了家常便飯。例如，高盛今年裁減固定收益業務的員工幅度達到10%。我有好幾個朋友在高盛工作，都已經一年沒有聯絡了，我都不知道該不該給他們打電話。

“在現在這種情形下，50歲以上人一旦被‘砍’，那簡直會是場噩夢。”我那位朋友已臨近四十，講到金融行業的工作，唏噓不已。

他們的想法我充分能夠理解。金融行業的工資比別的行業高太多。一旦從金融工作轉到其他行業，收入落差很大，生活質量會立即發生很大的改變。

作為朋友，我默默地為我的金融朋友們祈禱，但願這個金融行業的冬天早點過去。

作者：周佳

源自：《陸家嘴》