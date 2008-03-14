阿裏聯姻蘇寧：出資10億成立“貓寧電商”

【本報綜合報道】10月18日晚，蘇寧雲商發布公告稱，公司全資子公司南京蘇寧易購與關聯方阿裏巴巴中國擬共同出資10億元設立重慶貓寧電子商務有限公司(簡稱“貓寧電商”)。阿裏巴巴自去年投資蘇寧易購並成為其第二大股東後，再次以共建電商品牌的方式開展合作。

在出資比例上，南京蘇寧易購出資5.1億元，持有貓寧電商51%的股權，阿裏巴巴中國出資4.9億元，持有貓寧電商49%的股權。

共生共贏

蘇寧雲商在公告中表示，本次與阿裏巴巴集團的合作目的是更加有效地利用雙方資源。蘇寧和阿裏巴巴將在保持業務獨立性的基礎上，協同各自在用戶、平臺、商品、服務、技術等方面的資源，服務消費者、激能品牌商、賦能中小零售商，創新變革零售行業。

貓寧電商設立後，以公司化模式管理、運營蘇寧雲商集團各業務版塊(包括但不限於蘇寧易購、紅孩子和日本laox)在阿裏巴巴集團平臺上開設的相關店鋪和頻道。其中蘇寧易購天貓旗艦店將擁有更專業、系統的組織方式，激勵考核更加清晰，對提升蘇寧雲商集團在天貓上的銷售和品牌提升有積極作用。

通過基於C2B反向驅動的產品包銷定制的業務拓展以及供應鏈管理能力，貓寧電商有望提升對品牌商的服務能力和對消費者需求的快速響應能力。此外，貓寧電商還將創新O2O運營模式，強化對中小零售商、消費者的服務品質提升。

按雙方的設想，貓寧電商擬定的經營範圍包括服務、批發零售、技術開發、技術服務、成果轉讓、技術咨詢等。蘇寧雲商表示，公司與阿裏巴巴集團的戰略合作逐步深入，雙方在保持業務獨立性的基礎上協同各自在用戶、平臺、商品、服務、技術等方面的資源，服務消費者、激能品牌商、賦能中小零售商，創新變革零售行業。

參股後試水“418購物節”

據悉，去年8月雙方相互參股之後，引發市場太多的關注和期待。但在此後，雙方似乎並沒有太多業務上的交集，彼此仍是獨立的存在。即使聯姻，外界也看不到其成為“一家人”之後的轟轟烈烈。

看不到不代表沒有動作。一盤真正的好棋未必開始就讓觀者看明白，但結尾一定是完美的。

“去年與天貓合作之後，我們一直在進行系統升級與融合，包括系統對接、倉配一體、入戶操作等開始形成一體化等。蘇寧用45天時間與天貓系統打通，把天貓的訂單接到物流系統當中來。”蘇寧雲商COO侯恩龍曾說。

從雙方聯手集采、系統融合、物流服務共享，到雙方共同打造418品牌商活動日，這場關乎未來、關乎聲譽的電商大戰是真正的試金石。既是對雙方彼此融合程度的試金，又是對市場接受程度、參與程度的一次考驗。此役如果達到預期，意味著不足一年的磨合之後，雙方將會有足夠的底氣和勢氣笑傲電商江湖。

再造一個“雙十一”

在正式設立“貓寧電商”之前，蘇寧和天貓其實“眉來眼去”已久。去年8月，阿裏巴巴以約283億元人民幣投資蘇寧，成為蘇寧第二大股東後，雙方互動就非常頻繁。

今年4月，天貓和蘇寧久聯合打造的“NewBuy418電商購物節”，讓天貓和蘇寧易購銷售額在“雙十一”之外再創一波新高。在“418”期間，北京、上海、廣州、杭州、深圳、南京六城消費者在天貓蘇寧易購官方旗艦店下單後，均可享受到“早上下單下午到，晚上下單上午到”的“半日達”極致物流體驗。

據“418電商購物節”蘇寧公布的數據，今年的同比去年418首日，今年的全渠道銷售漲幅達968%，將近10倍。其中，移動端占比達到65%。

今年4月14日14時，天貓蘇寧易購官方旗艦店的銷量是上月當日全天總銷量的9倍。其中賣得最好的樂視65寸電視在1秒鐘內就售罄了2000臺。“418電商購物節”當日天貓、蘇寧、農村淘寶共銷售樂視電視超過6萬餘臺，成為當日樂視電視線上最大銷售平臺。而在服務上看，天貓、蘇寧聯合推出的以舊換新活動首日，在天貓上也吸引了85萬消費者參與。

“418電商購物節”的成功讓蘇寧和天貓都嘗到了甜頭——一個“雙十一”還遠遠滿足不了中國國內的線上消費需求。這也為“貓寧電商”的設立鋪了一條好路。

“418電商購物節”和“雙十一”的最大區別在於它強調的不是“價格折扣”，而是“半日達”的極速物流服務。目前天貓與最大競爭對手京東最大差距也正是物流。對蘇寧來說“貓寧電商”能為其帶來線上活力並直接提高銷售額，而對阿裏來說，合作的收益可能會在更久之後才能兌現——借力蘇寧的物流渠道，打贏國內電商龍頭爭奪戰。

其實除了服務阿裏巴巴和蘇寧自己外，蘇寧的物流渠道也可以開放給第三方開放使用。阿裏想要在搶先占領這些物流資源，就得利用好自己的“蘇寧第二大股東”身份，“貓寧電商”的設立只是一個開始。

貓寧電商能否重創京東？

此前兩家聯姻的協議內容顯示，雙方將攜手整合優勢資源，利用大數據、物聯網、移動應用、金融支付等先進手段打造O2O移動應用產品，創新O2O運營模式。但經過一年的發展，似乎這場聯姻對京東並沒有太大影響，在B2C領域，京東的地位並沒有撼動。而蘇寧與阿裏的合作變化更多的是蘇寧易購進入了阿裏的平臺、聯合采購，在每場電商大戰之後，蘇寧易購增加了阿裏平臺上的一個銷售數據而已。阿裏與蘇寧聯姻之後仍是兩家獨立運作的公司。或許是沒有看到效果，或許是急於對競爭對手京東形成真正意義上沖擊。貓寧公司的獨立運作是要將蘇寧與阿裏在未來業務上更緊密的合作。成立合資公司是否會達到蘇寧與阿裏的願景，關鍵還是要看兩家是否真正願意將最寶貴的資源給予對方，做到形神合一。蘇寧看中的是阿裏的流量，阿裏看中的是蘇寧線下渠道。但這一年中，似乎看不到雙方之間做到“傾囊相助”。貓寧公司的成立，給外界傳達的是兩家更為緊密的信息，對京東的殺傷力有多大只能通過時間去驗證。

沃爾瑪跨境電商轉至京東

今年3月上線的沃爾瑪跨境電商業務全球e購將逐漸停止運營，而剛剛開業的沃爾瑪全球購京東旗艦店將成為承載跨境業務的平臺。與此同時，京東全球購頻道出現了沃爾瑪的身影。同時，沃爾瑪旗下高端會員制店山姆會員店也出現在京東商城平臺上。

沃爾瑪全球官方旗艦店在京東全球購頻道開幕，目前僅有328個商品，包含了食品、個護美妝、母嬰、保健四大品類。山姆會員店品類更為齊全，進口食品、堅果零食、南北幹貨、個護母嬰等全部入駐，同時提供會籍卡銷售。這是今年6月京東和沃爾瑪戰略合作後出現明顯的實質性進展。

目前，京東商城上的山姆旗艦店提供開放購買，非會籍消費者的價格稍高於會員，單筆訂單不滿199元，收運費9元。配送方式包含京准達、夜間配合自提。沃爾瑪全球購則實行開業期間滿88元包郵。另外，該店強調，所售商品全部為沃爾瑪海外采購商品，商品價格均已經包含稅金，下單後即向海關申報，不支持取消訂單，且不接受拒收；因保稅區或者海外發貨屬於境外購買行為，無法開具發票。而且全球購商品需要提供收貨人身份證信息，不支持無理由退換貨。

據了解，沃爾瑪全球購來源於其跨境電商業務全球e購，今年3月上線。上線時沃爾瑪方面表示，其中有一半來自沃爾瑪海外市場非常暢銷的自有品牌，比如沃爾瑪旗下的英國Asda和日本Seiyu的食品、沃爾瑪美國的保健品Spring Valley等。沃爾瑪方面當時指定了京東自營海外購、e萬家跨境購(隸屬華潤萬家旗下)、亞馬遜海外購、天貓國際、網易考拉等5家主流跨境電商平臺上自營海外產品和相應品牌官方旗艦店，消費者在下單後同款商品若高於上述平臺，則在7個工作日內退還差價。但是目前全球e購App上多數商品處於缺貨狀態，化妝品類幾乎全部下線。

沃爾瑪中國方面表示，沃爾瑪App裏的全球e購業務將逐漸停掉，但是跨境電商業務還繼續存在，轉移到京東全球購頻道下的沃爾瑪全球購旗艦店。

今年6月21日，京東和沃爾瑪共同宣布達成深度戰略合作，沃爾瑪旗下“1號店”並入京東，同時沃爾瑪獲得京東約5%股權。按照雙方達成的協議，沃爾瑪在中國的實體門店將接入京東集團投資的中國最大的眾包物流平臺“達達”和O2O電商平臺“京東到家”，並成為其重點合作夥伴。隨後10月中旬，沃爾瑪增持京東股份，大約持股10.8%。

萬達約10億美元完成收購第二家好萊塢公司

香港《經濟日報》網站10月18日報道，中國娛樂大亨王健林進軍好萊塢再有新動作，萬達以大約10億美元收購好萊塢公司Dick Clark Productions。另外，萬達也宣布將補貼四成的制作費用，以吸引好萊塢電影公司來華拍攝。這已經是萬達收購的第二家好萊塢公司，今年1月份萬達以25億美元收購了電影制片公司傳奇娛（Legendary Entertainment）。

Dick Clark Productions曾經制作一些受歡迎的頒獎典禮，如金球獎和全美音樂獎。

據路透專訪報道，萬達集團董事長王健林表示，萬達將於年內宣布對兩家美國非生產性電影公司的收購，每家價格都在10億美元之上。王健林還強調，萬達明年將開始向全球大片進行聯合投資。

此外，在洛杉磯郡立美術館舉行的活動上，大連萬達高層對在座的好萊塢電影公司制作高層呼籲中美電影制作公司展開更多合作，同時萬達將向使用該公司在青島新成立的影視基地進行拍攝的好萊塢電影制作人補貼40%制作費用。這些補貼將由萬達與青島市政府共同創建的基金支付。該基金以五年為期，規模達7.5億美元。

事實上，萬達近年可謂雄心壯志，2012年，萬達以26億美元成功購買了美國第二大影視公司AMC1。2014年，萬達集團中標洛杉磯比佛利山市威爾謝爾大道9900號項目地塊，宣布將投資12億美元，建設高端綜合性地標項目。萬達將在這裏設立辦事處，並承擔文化類投資的任務。2015年，萬達文化集團收購了澳大利亞第二大院線Hoyts 。

近期更有消息稱，萬達集團正與維亞康姆洽談，意圖收購維對方旗下的派拉蒙影業49% 的股份。